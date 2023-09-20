強詞有理：王毅撂重話

今年以來中美高層官員頻繁接觸，而且幾乎全是美方主動要求，可惜雙方關係並沒有因此改善，反而因為美國加緊對華封鎖圍堵，並在台海和南海挑起新的爭端，兩國關係瀕臨徹底破裂。在這種背景下，美國白宮國家安全顧問沙利文又與中國外交部長王毅在馬耳他會面，雙方舉行多輪會談，總共談了12小時，可見很多事情需要商量或討價還價。中方用「全面、深入和有益」形容，說明這次會面並非只是飲杯茶食個包。

每次中美會談，台灣問題必是主要話題。王毅重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。沙利文則保證，美國對台灣的支持並不意味美方支持台灣從中國獨立，但美方亦反對任何一方單方面改變台海現狀。很顯然，美方的保證一文不值，口稱不支持台獨，實則一直為台獨背書，中方早已拋棄幻想。所以，王毅當着沙利文的面撂下一番重話：中國的發展有着強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

這是甚麼意思？老美應該心知肚明。「以台制華」也好，各種封鎖圍堵也罷，這些年美國不擇手段阻止中國發展，結果都是徒勞無功。解放軍環台軍演和戰備警巡成為常態，老美只能望洋興嘆；華為突破技術封鎖實現再度飛躍，老美更是徒呼奈何。既然無法遏制中國，美方只好尋求溝通對話，中情局長伯恩斯、國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候特使克里、商務部長雷蒙多先後訪問中國，加上沙利文和王毅這次長時間會談，中美高層密集互動，全是美方主動提出，說明其手上的牌已經不多了。

最有趣的是，美方高官絡繹訪華，而中方至今沒有任何一位高官回訪，即使華府已對王毅發出訪美邀請，中方也遲遲不願確定日期，近日王毅反而率先訪俄出席戰略安全磋商。這反映一個事實，皇帝不急太監急，時間在中國這邊，不妨跟美方慢慢耗下去。再說，老美一向出爾反爾，當面承諾的事情，轉眼就不認帳，中國人領教多了，自然不會再輕易上套。

對話好過對抗，道理人人皆懂，但中美問題的癥結在美方，如果老美不改變對華錯誤認知，不放下咄咄逼人的霸權心態，再多的對話也是枉然。