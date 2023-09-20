龍吟虎嘯：特朗普樂見拜登服毒

特朗普參加明年總統大選的雄心不死，他招惹的官司未必會影響他成功參選，共和黨內的支持率一直高企，民調支持率也一直高企，他當選總統的概率被人看好，他的當選後24小時就能結束俄烏戰爭的豪言就無人能輕視，他的這個豪言也正是特朗普爭取大選成功的一張牌，會愈打愈起勁兒。

日前，他在美國全國廣播公司（NBC）訪問時重申，倘明年重新當選總統，會在24小時內讓俄羅斯、烏克蘭簽署和平協議，他稱屆時會把俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基召集在一起。如今策劃發起俄烏之戰的拜登總統的處境，一點不比特朗普輕鬆，其壓力和影響明年大選連任的種種噩耗比特朗普多得多。誰都知道，在拜登當副總統之時，他的家族生意涉嫌俄烏商業腐敗問題，拜登躥騰烏克蘭挑戰俄羅斯引發戰爭有「公報私仇」之嫌，他製造的這場戰爭把美國拖入苦海，美國有關方面已搜到可靠證據。

共和黨任主席的眾議院已打算對拜登展開彈劾，加上拜登「老糊塗」的症狀愈加明顯，有關方面又找到了從藥物方面隱瞞病情的證據，共和黨會「雙管齊下」打擊拜登。對此，特朗普當然高興！特朗普接受訪問時還說，在他任總統期間，俄烏雙方相安無事，油價也處於低位。特朗普說，俄烏雙方本來可以達成協議，烏克蘭失去的領土會少於現時俄羅斯佔領的區域，若達成協議就不會有人死於戰爭，烏克蘭國家得以保存，然而現時烏克蘭會否由他國接管仍是未知之數……

在特朗普眼裏，拜登不僅是俄烏之戰元兇，且是這場仗打來打去停不下來、陷入沼澤的禍首，只是拜登至今還頑固堅持戰爭政策，還在把美國投入這場根本不可能取勝、只會令烏克蘭陷入亡國災難的無底洞。拜登之所以這樣做，是判斷只有支持烏國到底，打贏這場仗才能連任總統。殊不知，其戰爭政策已成「選舉毒藥」，特朗普樂見之。