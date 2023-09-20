坦言集：印度絲路？

印度近年提倡阿拉伯—地中海交通走廊計劃，希望把印度從海運連接阿拉伯半島，從陸路進入地中海和歐洲。這與印度參與俄羅斯、伊朗的國際南北交通走廊有着同樣的目的──建構印度在歐亞交接部的交通連接功能，以印度為歐亞中心，阻止中國通過中亞陸路南下印度洋。背後的思想有點像19世紀英國抗拒俄羅斯在中亞、中東南下，差別只是印度今天是東拒中國。亦像美國希拉妮當年的現代絲綢之路，把中俄排除。

印度的地緣戰略意圖與美國一拍即合，也拉上了阿聯酋，以至以色列。整條走廊路線是從海運由印度西岸進波斯灣，經阿聯酋的港口登陸阿拉伯半島，從而可北至地中海東部，或是入紅海，或是經以色列港口入地中海，再或是北上土耳其的伊斯坦布爾進歐洲。印度想與歐洲直接連接，更帶上富裕的中東產油國，野心頗大。但主要屬經濟與地緣戰略，反而美國之參與帶有借此恢復它在中東的政經影響力的政治目的。這個計劃野心極大，可行機會卻不大。不管美國有否基建能力，阿聯酋會否用財力支持，在現時區域的交通布局下，競爭極大。

一是印度、巴基斯坦、伊朗、經中東往土耳其已有原有鐵路連接，跨國貨運也在試行。巴基斯坦正尋求中國資助，更新提升在境內連接的路線。中國尚未答應，其中可能考慮的要先推行中巴南北行往瓜德爾港的鐵路，也希望連接上計劃中的泛阿富汗鐵路。中國似不願為印度作嫁衣裳，改善印巴交通。巴基斯坦關心的是本國利益，亦未必有興趣提升印巴過道的鐵路交通。反而更着力推動首都伊斯蘭堡往德黑蘭—伊斯坦布爾鐵路的建設。

另方面，中國正着力推中歐的中部通道，由哈薩克斯坦跨越裏海、黑海，經南高加索往伊朗、土耳其入巴爾幹半島的路線，多國參與，俄羅斯亦支持。比起連接印度，中部通道經濟吸引力更大，且是已經運作，運輸量正大增。

在阿拉伯半島，中國開通麥加聖城之間的高鐵，亦有整個沙特和阿拉伯半島的鐵路建設的規劃協議，阿聯酋與沙特會捨已有的方案來就美印的空洞概念嗎？伊拉克在積極建設波斯灣巴士拉港的Al Faw大港口至伊斯坦布爾的鐵路，印度與美國能借助以色列港口的陸路交通，連接波斯灣與歐洲嗎？

印度的野心還止於野心。