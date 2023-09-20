政情：大灣區航空二人同行一人價錢 秋冬玩盡熱門航線

大灣區航空於上年7月啟航，提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市的航班服務。昨日宣布推出「二人同行 一人價錢」優惠，客戶以一人票價，便可與旅伴一同出發，展開一趟秋冬旅程！由即日起至今個月30日，市民只需1,020元起，即可購買相同航線的來回機票兩張。