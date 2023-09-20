政情：大灣區航空二人同行一人價錢 秋冬玩盡熱門航線
大灣區航空於上年7月啟航，提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市的航班服務。昨日宣布推出「二人同行 一人價錢」優惠，客戶以一人票價，便可與旅伴一同出發，展開一趟秋冬旅程！由即日起至今個月30日，市民只需1,020元起，即可購買相同航線的來回機票兩張。
機票低至1020元
優惠適用於2023年9月18日至28日、10月1日至19日及10月22日至12月15日期間，從香港出發前往東京、大阪、首爾、台北、曼谷或胡志明市的大灣區航空航線。每程停留日數最多為7日。
其中，前往東京二人同行票價為2,300元；大阪2,140元；首爾1,580元；台北1,300元；曼谷1,040元以及胡志明市1,020元。票價已包括每程7公斤手提行李及10公斤託運行李限額，滿足旅客購物所需。乘客如有需要，亦可另外購買託運行李限額。
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