毒案重選陪審團後判囚 非漢質疑不公准上訴

【本報訊】一名西非男子2020年涉嫌把806克可卡因收藏在鞋底，在本港機場被海關截獲，案件去年在高院開審，陪審團花超過一日仍未達有效裁決，商議期間又問及基本定罪原則，原審法官認為陪審團未能掌握案件核心議題，決定將之解散並重選另一批陪審團，最終另一組陪審團裁定被告販毒罪成，入獄22年3個月。被告不服定罪提上訴，認為原審解散陪審團一事有錯誤。高院上訴庭日前頒判詞批出上訴許可，認為議題對司法有普遍重要性，在上訴階段將討論解散陪審團的事宜，包括法官可以根據甚麼準則，以及應在審訊哪個時候解散陪審團。

上訴人Fadonougbo Frejus Lezin來自西非國家貝寧。2022年5月20日，本案開始在高院審訊，當時申請人否認對毒品知情，至6月9日上午，陪審團退庭商議。據判詞透露，到了6月10日中午，陪審團未達成有效裁決，並發問多條問題，當中包括要求法官重申定罪基礎，即申請人知悉攜帶不合法物品來港，而如果申請人知道自己攜帶該物品，但不知它屬違禁品，又是否應被定罪。

官指解散原陪審團可商榷 法官胡雅文關注，陪審團未能掌握案件要點，而且他們已討論了一段長時間，認為有機會引致司法不公，最終解散陪審團，並重新選出7名陪審員，7月21日審訊結束，陪審團一致裁定申請人販毒罪成，法官判他入獄22年3個月。申請人提出多項上訴理由，包括原審法官錯誤「取消」第一次審訊，並展開第二次審訊。上訴庭法官認為，原審在引導陪審團時並無犯錯，惟解散並重選陪審團一事上有商榷餘地，決定批出上訴許可。案件編號：CACC 121/2022