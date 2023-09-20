煙草扮茶葉 搗私煙倉檢貨值780萬

【本報訊】海關早前根據線報，經調查後鎖定一個活躍於元朗及天水圍的私煙集團，至本周一下午突擊搜查天水圍一間鐵皮屋，檢獲總值780萬元的懷疑私煙及製成煙草，當場拘捕屋內一名報稱任職倉務員的中年男子。海關指檢獲的私煙經重新包裝，其中煙草更被偽裝成茶葉以掩人耳目，正追查該批私煙的來源及流向，不排除有更多人被捕。

天水圍倉務員落網 海關稅收罪案調查科，於本周一在天水圍一帶展開反私煙行動，搗破一個私煙倉庫，檢獲約190萬支懷疑未完稅香煙，以及約160公斤懷疑製成煙草，總市值約780萬元，應課稅值約520萬元。

調查人員表示，海關經深入調查後，鎖定一個活躍於元朗及天水圍區的私煙集團，發現該集團挑選位置偏僻的地方儲存私煙。至當日下午，關員搜查天水圍下村新圍一間鐵皮屋，並檢獲上述物品，即時拘捕屋內一名報稱任職倉務員的43歲男子。

人員續指出，本月至今，海關共破獲6宗私煙儲存倉案件，相信不法分子擬於中秋和十一長假期前大量存貨，而在本案中，海關留意到該批貨物經過重新包裝，其中煙草更被偽裝成鐵觀音茶葉，藉此掩人耳目，當成一般貨物在市內運送，意圖增加執法人員的偵查難度。海關會繼續調查私煙來源及流向，由於部分香煙並非本地常見品牌，不排除會轉運至其他地方，隨着調查進展不排除有更多人被捕。