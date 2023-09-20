3的哥抽佣 網售大麻產品密密送

交友平台賣廣告 販毒集團15人被捕 有販毒集團利用通訊軟件提供「一站式一條龍」網售大麻及大麻二酚（CBD）活動，並夥拍的士司機送貨藉此掩人耳目及逃避追查。執法部門經調查後，於本周日及周一採取代號「寒沙」掃毒行動，在全港以涉嫌「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，拘捕13男兩女（23至68歲），包括3名的士司機，搗破4個毒品儲存倉，起出懷疑大麻製品、CBD產品、迷幻蘑菇等，市值約260萬元，另扣查4輛的士和一輛私家車。

公然招攬會員賣違禁品 今年7月，執法部門留意有毒販利用在通訊軟件Telegram開設的頻道及群組，專門介紹大麻及CBD產品，並公然招攬會員出售相關的違禁品。

初步調查顯示，該頻道及群組由一個具規模的販毒集團操控，提供「一站式一條龍」服務，集團會刊登出售大麻及含有CBD產品廣告，當有意者下單購買後，再把毒品運送至指定地方進行交易。另外，販毒集團為掩人耳目，會夥拍指定的士司機成員「送貨」。

本周日晚上，執法部門先在沙田、長沙灣、紅磡及中環拘捕6男一女，同時搗破沙田一個毒品儲存倉庫，檢獲約550克大麻花、大麻精油、CBD產品、大麻朱古力及毒郵票。至本周一，人員再於佐敦、荃灣、沙田、觀塘、柴灣、粉嶺拘捕7男一女，搗破3個毒品儲存倉庫，檢獲約701克大麻花、大麻朱古力、大麻精油、大麻煙油、大麻糖、867克大麻精及250克迷幻蘑菇。

被捕疑犯包括主腦、骨幹成員，分別負責接受毒品訂單、看管販毒貨倉，其中3人為的士司機，負責駕駛的士接載集團成員運送毒品，另有兩人是買家。其中8人已被暫控「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪，案件會於今日分別在沙田及西九龍裁判法院提堂，其餘人士則獲准保釋候查。

平價貨假扮貴價貨出售 據了解，涉案頻道及群組由2022年11月開始營運，頻道訂閱人數約1,100人，討論群組約1,700人。而涉案的士司機與販毒集團以拆帳形式合作，部分司機透過中間人介紹或與集團人士認識下加入運作。

販毒集團亦會把一批大麻朱古力重新包裝，假扮成北美地區有售的大麻朱古力品牌，以謀取暴利。其出售大麻毒品行為，本身已經不能認同，更甚是為謀取更高利潤進行欺騙，以平價貨當貴價貨出售。是次檢獲的大麻毒品，相信經貨運途徑流入本港，來源地則有待進一步調查。