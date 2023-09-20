笨豬跳式吊頸 老翁掛屍天橋

【本報訊】天橋底「掛屍」嚇煞司機！昨日凌晨4時許，有市民駕車途經大角咀深旺道君滙港對開的行人天橋，赫見一名老翁以尼龍繩綁在天橋欄杆上吊頸，整個人懸掛在離地約7米高半空，遂慌忙致電報案求助。

財困男皮帶自縊亡 消防接報趕至，架起升降台解下已陷入昏迷的姓陳（86歲）老翁，救護員即場替其急救並由救護車急送醫院搶救，惜最後被證實不治。執法人員在場沒有檢獲遺書，經初步調查後，不排除陳翁因病厭世，在行人天橋以「笨豬跳」方式一躍而下尋死，案件沒有可疑，事主死因則有待驗屍後確定。

另外，昨日凌晨1時許，一對姓何兄弟在葵涌石蔭邨仁石樓住所爭吵，期間，38歲兄長憤然離開單位，胞弟擔心兄長自尋短見，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，經一輪搜索後，最後在仁石樓一樓層梯間，發現事主以皮帶懸掛欄杆上吊，人員隨即把事主解下，他當時已陷入昏迷，經救護車急送仁濟醫院搶救後不治。執法人員在現場檢獲遺書，據悉事主疑受債務問題困擾，不排除他因此輕生，案件沒有可疑。