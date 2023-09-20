柬主腦釣魚集團 呃102萬元逐層分贓

【本報訊】新界北總區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一及昨日展開代號「魚躍」行動，瓦解一個跨境釣魚詐騙集團，拘捕14名本地骨幹成員，他們涉嫌與39宗串謀詐騙案及一宗處理贓物案有關，案中涉款約102萬元，單一損失最高一宗被騙去約6萬元。

14本地骨幹落網 在本年初起，執法部門留意到有詐騙集團偽冒商業機構短訊，訛稱受害人的會員福利快將到期，要求他們輸入個人資料、信用卡資料和一次性密碼，以延長會員積分期限。人員搜集及分析情報，發現該集團已活躍近一年，其內部有明顯分工，上層是柬埔寨主腦，他們建構虛假網站後，再以漁翁撒網方式，發送短訊或電郵騙取受害人資料；身處香港的中層成員會接收相關資料再綁定手機，然後以「搵快錢」方式招攬車手、跑腿作為「下線」，指示他們利用該些手機購買各種貴價物品，然後交由任職二手名店的職員，或者二手金舖散貨圖利。

初步調查顯示，集團的車手或跑腿，可以在贓物套現後分得15%贓款，餘額以現金或貨物方式交回中層骨幹成員，後者扣起35%犯罪得益後，改用虛擬貨幣把餘下的50%上繳主腦。集團透過上述方式清洗黑錢避查，受害人直至收到銀行通知，始知信用卡被盜用。

執法人員在鎖定骨幹身份後，在過去兩日掩至大埔、粉嶺、黃大仙及馬鞍山等多個處所，以涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」拘捕10男4女（21至33歲），經進一步調查後，得悉集團分工較預期精細，部分前線車手屬黑幫成員，他們會利用社團內更低層次的成員持涉案手機購物，或指使債仔用此方式抵債，事成後支付數百元報酬。另一方面，該些手機綁定的電話卡亦是用社團成員提供的資料作實名認證。行動中，人員檢獲總值逾78萬元的證物，包括大量名牌手袋、服裝用品、金器、手機和手提電腦等電子產品。所有被捕人士已被扣查，案件仍在調查階段，不排除有更多人被捕。