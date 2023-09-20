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男子住所虐狗 家人報案
男子疑在柴灣峰華邨家中虐狗。
【本報訊】本周一晚上8時許，執法部門接獲一名姓葉（35歲）男子的家人報案，指葉男早前疑於柴灣峰華邨曉峰樓的住所內襲擊一狗隻。
犬隻腳部受傷
執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。懷疑遇襲狗隻腳部受傷，人員其後把牠交予相關機構作進一步檢查。
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