男子住所虐狗 家人報案

【本報訊】本周一晚上8時許，執法部門接獲一名姓葉（35歲）男子的家人報案，指葉男早前疑於柴灣峰華邨曉峰樓的住所內襲擊一狗隻。

犬隻腳部受傷

執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。懷疑遇襲狗隻腳部受傷，人員其後把牠交予相關機構作進一步檢查。