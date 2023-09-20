失控撼環保斗 房車毀容

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛私家車沿尖沙咀柯士甸道往彌敦道方向行駛，當駛至106號對開時，私家車懷疑失控，猛烈撞向一個擺放路邊的環保斗。意外中，私家車車頭嚴重損毀，車廂安全氣袋彈出，左邊車輪撞至變形，幸姓朱（38歲）司機未有受傷。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。