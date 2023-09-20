要求員工用樂悠咭搭車 工會質疑九巴侵犯私隱

【本報訊】九巴近日發出內部通告，更改年滿60歲員工及家屬免費搭巴士安排，改為以「樂悠咭」即政府兩元乘車優惠搭車。此安排被外界質疑，九巴將其全額承擔的員工福利轉嫁予政府。有工會昨向私隱專員公署反映意見及作出申訴，懷疑新安排或侵犯員工私隱。九巴表示，相關安排不會取得員工或家屬乘車以外的八達通交易資料。

九巴早於2021年起為年滿65歲退休員工更換退休證時，已要求退休員工改用2元乘車優惠。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會指，受惠者當時覺得，九巴尚算沒有過度採集員工的個人資料，故接納公司所採用方式。然而，新安排下，受惠人士現時所使用免費乘車證，在年滿60歲後，必須申領樂悠咭及授權公司查閱和使用相關資料，才可保留乘車福利，工會對此表示反對。

員工斥過度收集資料 不少員工認為，此舉屬過度收集受惠人士的個人資料，期望九巴可因應工會的立場及不少受惠人士憂慮，維持使用舊有機制。九巴回覆重申，並無強制員工申請「樂悠咭」，亦沒有強制員工授權查閱和使用相關資料。就相關私隱疑慮，九巴表明是次登記「樂悠咭」號碼僅為配合發放乘車福利，無法獲取持有人乘坐巴士以外的交易或消費情況。