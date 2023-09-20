發布煽動言論案 男子續還押

【本報訊】一名男子涉嫌在討論區發布煽動言論，包括提到要用無人機殺中共領導人，要炸北京中南海，又要共產黨滅亡等等。他被控一項煽動罪，案件昨於西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至10月20日再訊，期間被告須還押。

被告被控於2023年3月21日至9月18日期間（包括首尾兩日），在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 3983/2023