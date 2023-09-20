疏忽職守行為不當 投訴警察按年飆45％

今年首8個月達1106宗 監警會昨日舉行公開會議，警方交代投訴警察課統計數字及打擊科技罪案工作。投訴警察課在今年1至8月間，共接獲1,106宗投訴，按年增加約45%。當中涉疏忽職守的投訴佔最多，共有582宗；其次是涉行為不當、態度欠佳、粗言穢語，有464宗；毆打則有40宗；濫用職權有18宗；恐嚇有兩宗。有4宗正在全面調查，460宗仍在調查，314宗投訴則已撤回。

在今年1至8月，監警會通過1,121宗須匯報投訴。當中27宗證明屬實、16宗未經舉報但證明屬實、43宗列作並無過錯、207宗已透過簡便方式解決。其餘個案，35宗屬無法證實、298宗屬無法追查、虛假不確佔10宗，有485宗就由投訴人撤回投訴。

騙案平均14分鐘一單 另外，罪案數字亦與日俱增。警方指今年上半年有15,637宗科技罪案，較去年同期升47%，又指過往平均每20分鐘有一宗騙案，現時則每14分鐘便有一宗。

疫情後市民習慣在家工作，加上電子支付普及，造就了犯罪行為，不論是社交平台、代購網、交友網站都或與詐騙有關，舉例有白撞訊息，絕大部分來者不善，聲稱是人力資源、投資顧問、扮搵錯人、扮送貨、扮官方人員等，但是其實全部都是網絡騙案陷阱。

網購罪案 半年呃20億 而在今年上半年的科技罪案中，有4,872宗為網購騙案。上半年損失金額達20億元，上升33%，主要與網上投資及網上求職有關，受害人被誘騙花費大筆金錢參與投資或刷單。另警方的防騙視伏app將會與「轉數快」合作，若市民轉帳到可疑詐騙戶口，系統就會發出警示提醒。