公僕綠表額 擬下年度起增至750個

稱申請偏高 措施維持5年

據房委會文件，指「配額計劃」設立的目的，原意是酌情地為初級公務員和退休初級公務員提供較佳機會入住公共房屋。其中，公務員事務局負責制訂有關各類申請者的配額分配、申請資格和相對優先次序。而根據過去申請情況，綠表資格證明書的申請數目及行使獲發綠表資格證明書的比率持續偏高，公務員事務局向房委會提出，由2024/2025年度至2028/29年度每年額外增加250個綠表資格證明書配額，予初級和退休初級公務員申請。