一味谷夜市 懶理推動基層墟市 聯盟歸納57地點 盼簡化程序創就業

【本報訊】政府力推夜經濟，包括推展市集等多項活動，希望振興本港經濟。不過，「撐‧基層墟市聯盟」昨日就發表「民間墟市用地列表」研究報告，指政府今年舉辦的多個市集，參與檔攤均為商業品牌和連鎖商戶，部分市集的租金亦相當高昂，一般市民或基層人士難以參與，未能迎合市民所需之餘，申請過程亦欠缺透明，促請政府撥出用地讓民間自行舉辦基層墟市，並簡化申請程序，以扶助基層創業就業。

聯盟早前收集18區各持份者及公眾意見，一共收集了167個墟市場地建議，扣減部分非政府及其他不適切因素地點後，再根據「墟市用地適宜準則」評核，發現有57個用地適合作墟市，並將有關57個墟市建議用地制訂成為「民間墟市用地列表」，並將有關用地列表提交予政府部門。57個用地中，有10大適宜舉辦墟市用地，分別為灣仔修頓球場、葵涌運動場、黃大仙廣場、美孚橋底萬事達廣場對出、銅鑼灣東角道/記利佐治街行人專用區、屯門仁愛廣場、天水圍銀座廣場、葵青劇院對出空地、香港文化中心露天廣場（近鐘樓）和長沙灣遊樂場。

當局曾承諾第3季公布方針 聯盟表示，環境及生態局曾承諾今年第3季公布有關墟市的方針及措施，惟第3季度即將完結，當局仍未公布任何民間墟市的試行措施。聯盟促請當局盡快兌現承諾，提供合適場地讓民間團體能夠申請舉辦墟市，並建議政府常規開放閒置用地以供恒常舉辦墟市。