再多6區關愛隊出爐 中西區競爭激烈

【本報訊】政府早前提出成立18區關愛隊，3月率先公布兩個「試點」荃灣區和南區的遴選結果，至昨日再公布中西區、灣仔區、九龍城區、觀塘區、大埔區和北區關愛隊的遴選結果，6區均有競爭，中西區競爭最激烈。而九龍城區和觀塘區均有單一團體營運多於一隊關愛隊。

政府昨日公布6區關愛隊遴選結果，6區均有競爭，當中「戰況」比較激烈的為中西區，平均約兩隊競爭一個席位。中西區有15隊關愛隊名額，共收到32個團體申請，當中有22個團體通過第一階段評審，而在第二階段遴選，有15個團體提交15份建議書，最終全部獲選。

另九龍城灣仔觀塘大埔北區 九龍城區有25隊關愛隊，收到30個團體申請，有29個團體通過第一階段評審，有24個團體在第二階段提交25份服務建議書，結果25份建議書均獲選。提交兩份標書的黃埔居民協會，成功投得黃埔東和黃埔西的關愛隊。

觀塘區共有40隊關愛隊，收到53個團體申請，47個團體通過第一階段評審。有37個團體在第二階段提交了40份服務建議書，最終獲選。提交兩份標書的新家園協會有限公司和青年觀塘有限公司分別投得，油翠和觀塘中心，油麗以及淘大的關愛隊。

大埔區有19隊關愛隊，收到23個團體申請，22個團體通過第一階段評審。21個團體在第二階段提交21份服務建議書，最終19份建議書獲選；灣仔區有13隊關愛隊，收到20個團體申請，當中有14個團體通過第一階段評審。有13個團體在第二階段提交服務建議書，並最終獲選；北區則有18隊關愛隊，收到26個團體申請，有23個團體通過第一階段評審。有18個團體在第二階段提交了18份服務建議書，最終獲選。

另關愛隊亦出現大學同學會組織，其中「暨大香港同學會」成為啟德北小區的關愛隊。