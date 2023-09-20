接替區嘉宏 郭俊峯獲任命入境處長 服務精益求精 續善用科技提升效率
【本報訊】政府宣布，郭俊峯獲任命為入境事務處處長，接替退休的區嘉宏。郭俊峯昨日會見傳媒時表示，感謝政府信任，感謝歷任處長卓越領導，會繼續帶領9,000名員工的隊伍。他指政府推出搶人才措施反應踴躍，入境處會繼續善用科技，提升工作效率，為市民提供精益求精服務。
郭指未來工作有4方面，第一，會維護國家安全憲制責任；第二，全面通關後出現大量身份證申請，會繼續靈活調配人手，積極在短期內推出新措施，提升處理效率；第三，預計明年年中入境處總部會遷往將軍澳新總部；第四，會繼續加強青少年發展工作，入境處青少年領袖團會繼續拓展吸引青少年參加。
長假出入境高峰 做好準備
被問到上任後有何挑戰，他指平時周末大約出入90萬人次，將立刻面對十一長假加中秋公眾假期，相信會有更多人出入，有更多香港居民北上、內地居民南下，希望市民可預早策劃行程，「睇住時間」盡量避免在高峰期出入，預計屆時出入境人次將超過100萬；他也會和港鐵、內地對口機關作出準備，希望可以保持暢順。針對高才通申請，他指截至8月底，收到4.6萬個申請，3.5萬多個申請批出。被問到入境處招聘情況，他指今年入境事務主任招聘有超過6,000人申請，比之前增加逾40%。作為處長，他鼓勵年輕人參觀入境處，了解更多他們的工作。
入境事務主任協會主席黎偉生表示，入境處4個工會支持郭上任，期望在其領導下，能爭取更多人力支援調配。希望未來雙方能加強溝通，產生協同效應，提供更好的服務。
上一任處長區嘉宏昨日起作退休前休假，政府讚揚他任內致力確保出入境管制及旅客通關安排有效和暢順運作，表現卓越。區嘉宏於1988年加入前人民入境事務處，2020年出任入境處處長，任內推動電子化簽證申請服務，推出香港居民「非觸式e-道」服務，實施換領身份證計劃。
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