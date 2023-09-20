接替區嘉宏 郭俊峯獲任命入境處長 服務精益求精 續善用科技提升效率

長假出入境高峰 做好準備

被問到上任後有何挑戰，他指平時周末大約出入90萬人次，將立刻面對十一長假加中秋公眾假期，相信會有更多人出入，有更多香港居民北上、內地居民南下，希望市民可預早策劃行程，「睇住時間」盡量避免在高峰期出入，預計屆時出入境人次將超過100萬；他也會和港鐵、內地對口機關作出準備，希望可以保持暢順。針對高才通申請，他指截至8月底，收到4.6萬個申請，3.5萬多個申請批出。被問到入境處招聘情況，他指今年入境事務主任招聘有超過6,000人申請，比之前增加逾40%。作為處長，他鼓勵年輕人參觀入境處，了解更多他們的工作。