鑽石山配水庫擬建屋 無視醫院康體不足

2027遷入岩洞 還地宜多用途完善交通 鑽石山食水及海水配水庫現正進行遷往岩洞工程，預計於2027年下半年完成，原址將會騰出大約4公頃的土地，政府建議在原址提供約2,500個房屋單位及其他社區設施。有政黨進行問卷調查，結果顯示有近八成居民不知道或不了解詳情，希望相關用地規劃除聚焦房屋建設外，亦探討增設全科醫院，解決黃大仙區醫療設施不足等問題。

8成受訪者不了解政府規劃 政府建議的初步規劃，包括房屋發展，提供約2,500單位；休憩用地，包括重置足球場及地下停車場，以及醫療衞生服務設施等。有政黨於今年5月至7月進行調查，共訪問442人，結果顯示有近八成居民不知道或不了解詳情，而受訪者依次希望增設的設施為社區配套設施，如新型街市及商場、護老設施、康體及遊樂設施，以及交通及接駁措施，如與港鐵接駁的便捷行人通道、公共運輸總站等。亦有市民希望增設急症醫院、專科門診、眼科及牙科醫院等。

該政黨指政府在增建住屋單位的同時，必須確保有足夠的交通及道路負荷能力；亦需加強社區連接，增設便捷行人通道連接區內各點及港鐵站，建議延伸「竹園北邨行人通道系統」至沙田坳道與慈雲山道交界一帶；政府也可運用「一地多用」原則，增設不同的社區配套設施，增設智能停車場、新型街市及商場、自修室等。

該黨黃大仙支部主席越毅強表示，黃大仙區交通接駁工具不足，繁忙時段有較嚴重塞車情況，如上慈雲山小巴大排長龍，加上政府規劃中未來大約有7,000人左右搬入，更會增加負擔，建議政府可在雙鳳街、沙田坳道、慈雲山道等增加或擴闊道路和車路。

黃大仙缺醫療設施 「社區炸彈」 針對有官員曾指黃大仙醫院以護理為目標，被問到如何說服政府在黃大仙區新增全科醫院，有議員指九龍區人口老化嚴重，政府曾指居民可到啟德醫院，但該議員表示人口不斷老化，醫療問題會成為「社會痛點」，如繼續使用現在的醫療模式，「社區炸彈」只會「愈滾愈大」，希望政府不要待市民抱怨才「急急回應」。

被問到政府早於多年前計劃興建「竹園北邨行人通道系統」，但至今尚未興建，黃大仙區前區議員簡志豪指，系統早於前兩屆區議會已充分討論，亦通過這個計劃，相信在今年年底或明年年初可動工。