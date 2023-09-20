反盜竊拘50人 涉逾百宗案件損失150萬

【本報訊】今年6至8月，黃大仙區執法部門展開代號「暗谷」的反盜竊行動，在全港多區拘捕42男8女（16至85歲），包括11名持雙程證人士，涉嫌「雜項盜竊」、「店舖盜竊」、「車內盜竊」、「處理贓物」及「扒竊」。初步調查顯示，逾半被捕人士因一時貪念而順手牽羊，當中有22男兩女來自不同的犯案集團，他們疑與106宗發生於今年1月至8月的盜竊案有關，案中損失現金、飾物、手機、健康食品、藥物及體育用品等財物，總值約150萬元。

體育用品店職員監守自盜 調查人員分析以集團式經營的案件，指集團主腦和骨幹成員會在社交平台或網上買賣平台貼文，以「搵快錢」作招徠吸納成員。在其中一宗案件中，集團招攬一名體育用品店職員，長期指使他偷取貨物，再交予骨幹成員分銷至本地及內地市場，藉此無本生利，其中最貴重被盜的商品約值5,000元。公司負責人其後留意到店舖貨量出現明顯偏差，遂翻查閉路電視片段搜集證據，結果揭發有人監守自盜。

此外，集團會指派成員前往不同店舖偷竊，在過往3個月內，人員共偵破52宗店舖盜竊案，當中3男兩女被捕人士涉及全港多宗同類案件，甚至有一人連犯至少19宗案件，他們盜竊的貨物主要為藥品及保健產品，事後經本地藥房或其他渠道轉售圖利。行動中，另有19宗扒竊案被偵破，並拘捕6名內地男子，他們均是案發前數天持雙程證入境，相信背後主腦可能來自內地，暗中指派成員來港，以兩至3人為一夥，鎖定人多擠迫的地方犯案，再把贓物帶返內地分銷。