涉迎新營偷窺非禮 28歲男還押看管

【本報訊】一名女子早前在社交平台發文，指她參加香港教育大學其中一個O Camp時，疑被一名男子偷窺洗澡。及後亦有其他女子陸續發貼指，指疑遭同一名男子性侵。執法部門其後拘捕一名疑涉案男子，落案起訴他兩項非禮罪及一項窺淫罪。案件日前提訊時被告遭裁判官拒絕保釋，他昨日首次到高等法院申請保釋，結果仍被否決，案件押後至11月3日再提訊，被告還押看管。

自行申保釋被拒 早前獲法庭頒布匿名令，代號「Y.L.H.」的被告，昨沒有律師代表，自行在庭上提出保釋申請，控方則繼續反對他擔保。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告的保釋。

被告分別被控兩項非禮罪及一項窺淫罪。兩項非禮罪指，被告於2023年8月27日在大嶼山嶼南道䃟石灣香港基督教女青年會梁紹榮渡假村某室非禮事主Ｙ；以及在8月23日在新界某地方路邊的私家車內非禮事主Ｚ。窺淫罪則指被告於同年8月28日，在同一度假村暗中觀察事主Ｘ，而所處的地方，屬身處該地的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及Ｘ身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，或不理會Ｘ是否同意被觀察。案件編號：HCCP 631/2023