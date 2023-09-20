梯間強姦14歲少女 巴裔男僅囚5年

巴裔被告Iqbal Asif因強姦罪判囚5年。

【本報訊】巴基斯坦裔男子前年底在長沙灣向一名14歲女生搭訕後，帶她到一屋邨內的梯間繼而涉嫌強姦她。巴漢被控一項強姦罪在高院受審，今年6月被陪審團一致裁定罪成，昨日接受判刑。法官稱，被告無預謀犯案，使用的武力相對少，事發時女事主可以用手機跟朋友WhatsApp溝通，甚至影了被告的相，事後女事主與被告亦有交換手機號碼，形容涉案情景並非不友善，案情亦不算最惡劣，最終判被告入獄5年。

官指案情不算最惡劣 現年23歲巴裔被告Iqbal Asif（洛阿士），2004年來港與家人團聚。他任職地盤工，過往有一次盜竊罪案底。他被控於2021年10月22日在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女童Ｘ，Ｘ現已15歲。

法官判刑時指，引述報告指，女事主Ｘ事後情緒大致穩定，但亦有出現發噩夢，食欲不振的狀況。就案情而言，本案相對其他同類案件不算最惡劣，只是法庭需保護未成年兒童，因此拒絕辯方判勞教中心及教導所的建議，考慮到被告背景、初犯等原因，判被告即時入獄5年。

控方案情指，事發當日下午約4時，Ｘ途經長沙灣邨附近天橋時，被告尾隨，但Ｘ沒留意。其後Ｘ到該邨公園的長櫈坐下，被告坐到身旁，中英夾雜稱想與Ｘ交朋友。據Ｘ指，兩人開始交談，之後再到附近的樓梯間坐下繼續傾，被告當時向Ｘ自稱17歲。Ｘ曾供稱，期間被告當時躺在她大腿，及後壓着她並把手伸進她衣服內，撫摸她的胸及下體，再褪下兩人的褲，並壓住她以陽具插進她陰道，及推高她衣服啜其胸。Ｘ形容感覺「好唔舒服，好污糟，好驚」，但因被壓住未能反抗，被告最終在她陰道外射精。及後Ｘ稱藉詞要見朋友，始成功離開。案件編號：HCCC 197/2022