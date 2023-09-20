醫健：健康在您手：慎防念珠菌陰道炎

念珠菌陰道炎是一種常見的真菌感染，尤其常見於生育年齡婦女。念珠菌陰道炎是由一種名為「白色念珠菌」的真菌在陰道過度增生所致。有外國統計顯示，至少三成處於生育年齡的婦女曾感染念珠菌陰道炎至少一次，近一成婦女甚至一年內感染達四次或以上。

在正常情況下，陰道內的細菌和念珠菌處於平衡的狀態，細菌當中的乳酸桿菌會抑制念珠菌增生，減低受到念珠菌感染的機會。但當陰道的酸鹼度有所改變，打破微生態平衡時，念珠菌數量便會增生，從而增加感染念珠菌陰道炎的機會。

免疫力低者較高危 常見的感染症狀包括下體痕癢或疼痛、陰道周圍發紅和腫脹、小便時出現灼熱感等。受感染的婦女陰道會產生濃稠如芝士狀的結塊分泌物。增加感染的風險因素有很多，例如懷孕、正在服用賀爾蒙避孕藥、經期來臨前賀爾蒙失調及睡眠不足等。而一些未能妥善控制糖尿病，患上免疫系統疾病或免疫力低的婦女，都是感染念珠菌陰道炎的高危人士。

治療念珠菌陰道炎的藥物劑型大多是陰道塞劑和外用軟膏，常用的藥物包括克霉唑 （Clotrimazole）、咪康唑 （Miconazole），或氟康唑 （Fluconazole）的口服藥物，療程一般約需一至兩星期。婦女在使用不同劑型的抗真菌藥物前，應先向醫生或藥劑師諮詢使用方法，如使用塞劑時確保藥物放置正確。若用後情況沒有改善，經常出現念珠菌陰道炎的症狀，或分泌物呈黃綠色和有異味，應盡早求醫。

另外，亦應避免穿着過緊或尼龍內褲，應選用棉質內褲並留意個人衞生。只要有足夠休息、均衡飲食、增強抵抗力和維持良好的生活習慣，便可以減低患上念珠菌陰道炎的機會。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚

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