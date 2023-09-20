2969宗確診恩恤津貼獲批

【本報訊】本港新冠疫情爆發初期，有市民因擔心生計受影響而對新冠病毒檢測卻步。港府設立「恩恤津貼」，確診者申請人毋須入息審查，申請後有機會獲發放一筆過5,000元津貼，消除可能受感染人士因接受病毒檢測而須入住公立醫院治療引致經濟困難的疑慮。當局指，截至今年2月14日，即項目停止申請日後，社會福利署共接獲3,286宗「恩恤津貼」申請，其中2,969宗已通過審批，不獲批的申請有34宗、自行退出的申請有283宗。

多涉建造及零售業 當局指，獲批津貼的2,969宗個案中，申請者有15%從事建造業、14%從事零售及服務業、13%從事餐飲業、13%從事運輸及速遞業，以及7%從事清潔服務業。申請不獲批准的主要原因包括申請人並未確診、申請人屬外地輸入個案而非在本地感染、申請人屬享有有薪病假或非受僱/自僱人士；或申請人未曾在公立醫院留院治療。社署合共向2,969名申請人批出1,484萬5,000元津貼，佔2,500萬元撥款額約59%，行政費用總計為92萬元。

社署於2020年11月27日推出由關愛基金資助的「恩恤津貼」項目，旨在消除或受感染人士因接受病毒檢測而須入住公立醫院治療引致經濟困難的疑慮。申請人毋須入息審查，但必須符合以下資格以獲發放一筆過5,000元津貼，包括獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染的香港居民；以及確診時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公院留院治療而面對經濟困難。