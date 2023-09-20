中大醫學院 逾百臨床試驗 8000志願者 推動科研

臨床研究是開發藥物的必經程序。香港中文大學醫學院一期臨床研究中心成立10周年，完成逾150項早期臨床試驗，涵蓋癌症、肝病、糖尿病及心臟病等項目，並促成多種新藥在內地及歐美註冊使用。中心現有逾8,000名健康良好市民自願參與研究，強調所有研究以安全為先，呼籲公眾積極參與。

中大醫學院一期臨床研究中心總監陳德章表示，該中心於2013年成立，並於2016年獲國家藥品監督管理局（NMPA）認證，所收集的臨床研究數據可用於內地註冊新藥，亦可提交予歐美、日本等藥監局。該中心至今已完成逾150項早期臨床試驗，當中40%是癌症項目，其餘60%項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科。

成功研發肺癌肝癌等新藥 被問到中心促成多少種新藥成功註冊，陳僅指就業界數據而言，一般約有10%新藥最終能成功註冊使用。

此外，中大糖尿科團隊早前進行一項臨床研究，證實糖激酶激活劑dorzagliatin，可修復糖尿病患者受損的葡萄糖感應，並於去年獲NMPA接納為新糖尿病治療方案。

同時，中大腫瘤科團隊亦先後成功進行包括肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥研發，為對藥物有耐受性的病人尋找新治療方案。該中心醫務總監馬碧如表示，癌症項目佔臨床研究很大比重，研究雖帶有風險，惟對晚期或缺乏治療方案的病人而言屬「延續生命的希望」。

現年71歲的陳太7年前患上「三陰性乳癌」，曾接受治療惟不幸復發，後經醫生轉介到中心參與免疫治療新藥試驗。馬碧如指，當時陳太每隔3周接受一次藥物注射，治療時間長逾3年，其癌指數現已回復正常，只需每隔半年覆診一次。陳太憶述，當時抱着「唔做就死梗，做仲有機會（看到兒子）娶新抱同抱孫」的想法參與研究，期間雖有副作用，一度出現全身皮膚病，坦言過程難捱，但捱過後真的很開心。

該中心亦有招募健康人士成為一期臨床研究志願者，過去10年已有逾8,000人透過網上系統登記；當中2,500人曾參與研究，涉及40個研究項目。該中心醫務總監陸安欣表示，每次進行一期臨床研究約需數十名健康志願者，以評估新藥物用於人體的安全性及耐受性，為之後的大型臨床研究提供參考數據。

相比病人志願者，陸坦言招募健康志願者更有挑戰，例如試驗時間長，或後續需定期覆診等，志願者難以在公餘時間抽空參與。她補充，一切試驗以安全為先，至今未有志願者出現嚴重副作用；期望未來有更多人願意加入成為志願者，幫助推動醫藥科研發展。