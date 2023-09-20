迪士尼新票種趁機加價 聖誕入場位位879元

【本報訊】繼2021年設門票價格分級制後，香港迪士尼樂園連續第二年新增「更高級別」的票種，假期等最繁忙日子的一日標準門票索價879元，與昨日最貴票價比較，變相加價120元，增幅達16%，聖誕節假期將為首個新票種生效的日子；另外兩個級別的一日標準門票於改名後亦加價20至40元。迪士尼稱新票種有助分散人流，又強調普通日子一日門票價格連續第4年不變。樂園推出優惠，港人11月中前仍能以舊價購票。

香港迪士尼昨日宣布，將於今日起增設新的一日門票種類，每年最繁忙的特定日子或季節的標準門票（第4級別）價格將為879元，3至11歲的小童入場則需659元。該標準門票與現時「特定高峰日子」票價的759元比較，新票種變相貴120元。原稱「特定高峰日子」的第3級別門票亦加價至799元；「高峰日子」（第二級別）門票則加至719元。

年票亦加680元 另外，樂園年票「奇妙處處通」亦加價，其中成人白金卡會籍將加價680元至4,678元；銀卡會籍亦加價190元至1,468元。長者會籍價格則連續第12年維持不變。

迪士尼解釋，自通關以來，園區愈來愈多世界各地的旅客到訪，相信新的票種將有助分散需求，改善旅客於樂園的體驗，又說門票分級制是行業常規，並強調普通日子的一日門票價格，將連續第4年維持不變。樂園同時推出港人特別優惠，今年11月15日或之前仍憑舊價購買一日門票。根據迪士尼官網售票系統最新顯示，平日即周一至周四，門票普遍收費為最便宜的639元；周五至周日門票即是719元；而本月29日至下月1日的3天內，即中秋節、中秋節翌日假期及十一假期，單日收費為最貴759元。市民亦可於11月中前以優惠價格續會或成為新年票會員。