連環拳谷夜繽紛 放寬小販未首肯

為迎接「十一」假期，港府相隔5年後再舉辦煙花匯演，並效法推出多項優惠，包括逾60間戲院戲票半價，過千間食肆亦推出指定餐飲折扣優惠、市民可免費乘搭電車，部分渡輪航線，以及小童八達通可免費乘搭港鐵重鐵等。此外，港府重申，夜繽紛目的為推廣新文化，令港人享受晚間活動，同時協助業界識別港人新習慣和喜愛外出的地點，又相信夜繽紛活動具吸引力。

港府昨日公布，由於「七一」假期優惠活動得到業界支持，市民和旅客反應正面，所以再次在十一假期間推出，包括逾60間戲院戲票半價，小童八達通可免費乘搭港鐵重鐵，包括羅湖落馬洲過境，免費乘搭九巴龍運日間路線。市民亦可免費乘搭電車、渡輪航線來往北角及觀塘，灣仔至尖沙咀、輕鐵及港鐵巴士。

戲票半價 兒童免費搭港鐵 康文署轄下等室內及戶外康樂設施，和絕大部分的公眾泳池將免費使用，市民可免費參觀香港濕地公園、太空館常設展覽，和科學館的專題展覽；10月1日當日不同商場和街市，會推出購物優惠；過千間食肆亦會推出指定餐飲折扣優惠；10月1日至7日在「本地魚菜直送」網店，以及荃灣實體店購買指定產品，可享有74折；10月1日至2日「綠在區區」回收點可獲取6倍或額外積分。

被問及夜經濟和放寬小販管理制度，港府指任何意見都會積極考慮，例如重新安排廟街等，對港人的靈活性有信心，但明白要改變疫下市民早回家的情況需時，相信夜繽紛活動具吸引力，而部分活動為時效性，部分有延續性，會加深加大去做，目的是推廣新文化，令港人享受晚間活動，同時協助業界識別港人新習慣、新喜愛外出的地點，強調香港有吸引力，有生態旅遊，有石林地質公園、深度遊、特色遊。

至於本屆亞運會將在本月23日起舉辦至10月8日，港府表示，將在22日前往杭州出席23日舉行的亞運會開幕式，並會前往選手村和賽事現場，為香港運動員打氣。當局又指，是次比賽本港派出運動員和代表團人數為歷屆之最，有680運動員出賽，而代表團總計有960人，相信運動員會全力以赴。港府又稱明白市民會關心賽事，故由本月23日起，全港18區36個場地，均設有直播區，部分商場響應「香港夜繽紛」延長營業時間，亦會直播亞運會賽事，讓市民支持運動員的同時，亦可以出外消費和娛樂。

另外，八達通亦於下月9日至11月30日推出夜間優惠，八達通「好賞嘟」獎賞計劃會員憑已連結的八達通，於晚上9時或之後，單一消費達港幣200元或以上，將可獲5%八達通增值額回贈；推廣期內，每名八達通「好賞嘟」獎賞計劃會員最多可獲100元八達通增值額回贈，名額為10萬名。