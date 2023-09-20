玫瑰崗中學將停辦 家教會促教局介入

【本報訊】創校64年的玫瑰崗學校，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦，事件引起風波。辦學團體成立中學過渡委員會，確保順利過渡。委員之一的玫瑰崗中學家教會主席包比達指，仍需要時間開會討論處理方案，質疑教育局與辦學團體道明會一直討論多年，至今未有具體計劃處理，認為教育局有責任主動介入。

質疑辦學團體僅着重利益 辦學團體道明會解釋，幼稚園及小學的入學人數大減，以致入讀中學的人數減少，及帶來巨大財政壓力。包比達昨在電台節目表示，今年由玫瑰崗學校小學部升讀中學部的學生只有兩人，其餘大部分學生都是因為學校教學質素好而報讀，質疑道明會為商業利益而放棄學校。他又指，現時中學約有50名學生有特殊教育需要，擔心他們轉校時難以適應，希望學校延長營辦至2028至2029學年，或由政府另覓選址安頓師生。

教聯會副主席、議員鄧飛在同一節目上指，「收到生、財政穩健仍決定停辦學校，是聞所未聞無先例」。老師及學生安置等問題，涉及教師轉職，衝擊很大，明白教師可能有「跳船」情況，但有責任關顧學生到最後一刻。至於學生方面，高中生中五、中六轉校亦相當困難，認為一動不如一靜；初中生升至中四需揀科，原校中三課程與新校選修科組合未必脗合，技術細節很麻煩，故不如早些轉校。他表示站在家長及學生角度，「建議走得快，好世界」，可盡快重建新的校園生活，又指學校有責任在過渡期處理好教職員轉聘，及確保初中及高中學生完成相關教育。