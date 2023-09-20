調查：47%僱主擬未來3個月增人手

【本報訊】本港全面撤銷防疫措施後，社會民生經濟活動逐步復常。有人力資源公司近日訪問了510名香港僱主，當中47%預算未來3個月將增加人手，惟仍有17%表示會縮減人手，33%則指未有調整員工數目的計劃。當中，表示有較大機會增聘員工的為通訊媒體業，正指數為48%；而消費及服務業的正指數則較上季下跌11%，反映未重返疫情前水平。調查結果又顯示，訪港旅客數量上升帶動勞工市場，預計失業率會維持低水平。

通訊媒體業迫切招新血 人力資源服務公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指，本港勞工市場雖有改善，今年5月至7月經季節性調整的失業率2.8%，按月微跌0.1個百分點，但全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，均令僱主招聘較上季謹慎。

有較多通訊媒體業受訪時表示，公司有計劃增聘員工的打算，其展望指數是正48%；金融及房地產就業展望指數是正27%，消費及服務業、運輸及物流業就業展望指數，皆僅有正12%，而消費及服務業的指數，卻較上季跌11個百分點。徐稱，本港餐飲零售復甦未重返疫前水平，反彈亦未如理想，主要受到消費模式轉變，夜間消費減少、內地客轉向深度遊等因素影響，但相信要待至「十一黃金周」以及政府近日推出的「香港夜繽紛」等活動和盛事推出後，可有望進一步帶動本地消費。

同時，徐指出受全球經濟影響，本港7月出口和進口貨值均錄跌幅，分別連跌15個月和13個月，削弱物流業界增加人手信心。至於航空業方面，目前航空公司數目、航班次數和目的地只恢復至疫情前七成半水平，預期本港客運量要到年底才能恢復至疫情前約八成，業界仍需至少兩萬個從業員以支援工作，相信企業將努力擴充人手，以支持行業復甦發展。