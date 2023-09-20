失業率維持2.8% 逾11.2萬人無工開

【本報訊】政府統計處昨日公布最新失業及就業不足統計數字，顯示今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.8%，與對上一次數字相同；同期就業不足率則錄得1%，對比5月至7月的1.1%錄得輕微下跌。港府表示，相信訪港旅遊業和本地消費持續復甦，應在未來數月繼續支持本地勞工市場。同時，社會福利署亦公布，8月整體領取綜合社會保障援助個案錄203,260宗，對比上月下跌402宗。

根據最新公布數據顯示，本港總就業人數由5月至7月的3,708,000人，上升至6月至8月的3,714,500人，增加約6,500人；同期的總勞動人口亦由3,819,700人，上升至3,826,600人，增加約6,900人。而不經季節性調整的失業人數，則由111,700人，微升至112,100人；就業不足人數則由40,500人下跌至38,900人，減少約1,600人。

至於與零售、住宿及膳食服務業合計的失業率則維持在3.7%水平不變。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率就微升0.1個百分點至3.4%。同時亦有其他行業的失業率下跌，包括建造業、運輸業和保險業。

領取綜援按月跌402宗 此外，社署昨日發表最新領取綜援個案數字，8月整體領取綜援個案錄203,260宗，受助總人數為281,437人。整體領取綜援數字較7月下跌402宗，按月跌幅為0.2%。

其中就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為1.6%，有1,695宗。單親類別個案下跌0.8%，有21,444宗。年老類別個案下跌0.3%，有113,617宗。失業類別個案下跌0.2%，有17,630宗。永久性殘疾類別個案輕微下跌0.1%，有17,257宗。而健康欠佳類別個案則上升0.4%，則有27,643宗。