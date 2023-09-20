貧富差距高達57倍 香港136萬人捱窮

香港貧窮問題嚴重，樂施會昨日發表2023年香港貧窮狀況報告，分析政府統計處數據發現，今年第一季度的香港整體貧窮率為20%，逾136萬人處於貧窮狀態，疫情前後的貧富差距，更由2019年的34.3倍，進一步擴大至逾57倍，這亦是有史以來最大的貧富差距。樂施會建議政府每年調整最低工資，並推廣生活工資，保障基層收入及吸引潛在勞動力。

報告指出，今年第一季的香港整體貧窮率高達20%，有超過136萬人正處於貧窮狀態。至於新冠疫情前，2019年最貧窮的一成住戶，月入中位數為3,500元，最富裕一成住戶月入中位數為12萬元，兩者差距達34.3倍。

最窮一成住戶月入中位$2300 差距其後進一步擴大，今年首季數據顯示，最貧窮一成住戶的家庭月入中位數僅2,300元，較疫情前跌三分之一，而最富裕一成住戶的月入中位數則升逾10%，達13.26萬元，其貧富進一步懸殊，當中的差距高達57.7倍。

報告又指出，今年首季有超過20萬人，即使有工作仍未能脫離貧窮，當中近60%人有全職工作，主要從事低技術工作，若以行業細分，以零售、住宿及餐飲服務業比例最高，每10人就有一人在職貧窮。而逾11萬名失業人口中，亦有超過40%人處於貧窮狀態，60%人指被公司遣散或解僱，反映基層工人在疫情後，仍處於就業不穩的狀況。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅形容，這是有史以來最大的差距，反映即使疫情過去及社會復常，低收入和高收入家庭的經濟復原，卻進一步呈兩極化，對整體社會經已響起警號。而差距變大原因，則與基層工種減少及最低工資追不上通脹有關，尤其疫情時所出現的清潔、隔離設施工作人員等新崗位，在疫情結束後已不再需要，加上消費模式全部逐步電子化，亦令很多基層工作崗位減少。

樂施會促最低工資每年一檢 樂施會總裁曾迦慧建議，最低工資應參考通脹率每年一檢，根據計算，今年每小時工資水平不應低於48.5元；政府亦應加強託兒服務，以及對劏房家庭的支援，按劏房人口比例將「社區客廳」擴展至18區；亦可透過「官商民」合作投放資源，培育和支持更多具有社會影響力的創新扶貧項目；又建議在「香港夜繽紛」活動中，為基層市民提供彈性工作崗位，並開放屋邨空地營運基層墟市。