公司董事股東無蹤 血汗錢恐成空

【本報訊】虛擬資產交易平台JPEX案，當局拘捕8人，案件涉款料約12億元。協助多名JPEX案苦主的議員吳傑莊則表示，部分投資者已報警和錄口供，但警方似乎仍未找到主體公司的董事和股東，擔心若果執法機構未能凍結涉案資產，投資者的投資會「凍過水」，認為後續調查未必只靠香港可以做到，而是要上升到國際層面。

吳傑莊又指，雖然證監會早在去年7月將JPEX列入可疑網站名單，但公眾不知悉，認為證監會可以早點「出手」，早些提示市民風險。他建議當局在不同平台多宣傳，並加強投資者對虛擬資產的教育。

投資者誤信為持牌機構 他強調，其接到的數十個與JPEX案相關的求助個案，較少的損失約10多至20萬元，亦有個案損失幾千萬元，當中部分人因為看到JPEX大量宣傳，包括戶外廣告、交通工具廣告、網紅宣傳，亦看到JPEX在台灣等地方有大型推廣，誤信對方為持牌機構，或將會獲發牌。

他又指，據其所知，現時本港有超過100家虛擬資產交易平台正在營運，但絕大部分未正式取得牌照，由於當局設立一年過渡期，究竟哪些機構正申請牌照，當局亦無公布。