私營交易平台 倘爆煲難追討

【本報訊】在本港營運約兩年的虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，多名投資者懷疑未能取回資產，損失慘重，事件令人質疑負責監管的證券及期貨事務監察委員會失職。學者批評證監會表現不理想，又認為事件與「倫敦金」投資案相似，所謂的虛擬幣交易所實際只屬私營，一旦「爆煲」，投資者隨時有損失。

學者斥證監會失職 香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才昨於電台節目表示，證監會無法掌握市場上所有虛擬資產交易所，只能在出事後才補救，情況不理想。他認為當局應吸取教訓，如主動巡查現有虛擬交易平台，收集交易情報有否交易風險，並加強投資教育。

麥表示，今次事件與以往「倫敦金」投資案相似，該些虛擬交易平台對外宣稱是「交易所」，但其實屬私營性質，並未獲官方認可。他指，外國也有虛擬幣交易平台「爆煲」， 當該些交易平台未必能做到一手交錢、一手交貨，結算也有風險。

他稱，目前本港只有兩間虛擬資產交易所獲得證監會發出牌照。他指，一般「交易所」須資本雄厚、有足夠承擔理賠風險且人力物力資源充裕，才能維持經營穩健，並有機會取得牌照，若平台在外國已取得認可機構發出的交易資格也會較易獲批。他建議投資者交易前要了解平台是否持牌，同時要留意交易對手風險和儲存結算等各種風險。