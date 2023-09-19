笑看天下：明係雞蛋 就應安分

尹錫悅無才無德，不分青紅皂白一味討好美日，如屈辱外交獻媚日本，不顧南韓人民反對支持日本排核污水入海等，自己人格不要，連國格也丟了！難怪其民望一直低殘，佢重申美韓將持續強化雙邊針對北韓核攻擊應對能力，並已獲華府再次確認，倘平壤意圖發動核攻擊，美韓同盟將以壓倒性嘅力量回應，令北韓政權終結。阿哥，自己無能，就狐假虎威放言壯膽，完全不懂自強不息嘅道理；又唔帶眼識人，老美係可靠嘅盟友嗎？山姆大叔忙得不可開交，拉幫結派打壓中國，大把「盟友」要招呼，講真，平壤若真發動核攻擊，美國縱使「有心」都未必「救」得切啦！猶太格言有這麼一則：石塊砸雞蛋，倒霉的是雞蛋，雞蛋砸石頭，倒霉的還是雞蛋，因為實力很重要。尹錫悅就是不明白，自己明係雞蛋，不自強，也應安分！