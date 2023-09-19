自成一家：深圳能超越香港麼？

深圳近年發展一日千里，疫後愈來愈多港人喜歡去深圳消費。但許多人不知道，如今的深圳也是中國外交的「會客廳」，有許多外國政府高官甚至元首主動要求訪問深圳。

據內地媒體7月底統計，今年到訪深圳的副部級以上外國團組有60餘批次，和以前相比大幅增加。其中，今年至今已有5個國家的最高領導人訪問深圳，包括剛果民主共和國、馬拉維、阿爾及利亞、委內瑞拉，以及日前剛結束國事訪問中國的贊比亞總統希奇萊馬。他訪華的第一站就是深圳，停留了40餘小時。外國政要不約而同的訪問深圳，是因為深圳作為中國改革開放的先行者，近些年成就斐然，未來發展潛力巨大。訪華的各國政要當然不會放過這個機會，主動要求考察和學習深圳的成功經驗。記得多年前一名外國駐港外交官也跟我透露過，北京曾計劃在他的國家增設領事館。鑑於外交平等原則，該國於是提出在深圳增設領事館，原因是深圳有騰訊和華為等科企，前景靚麗。

事實上，要看一個城市是不是國際城市，其中一個指標就是匯集了多少家外國媒體，只有是國際性城市才能夠吸引外媒前來駐站。而據我了解，所謂春江水暖鴨先知，近些年不少外媒都紛紛設立駐深記者站，關注深圳在科技創新方面的發展，間接印證深圳已是中國頂尖城市。

但話說回來，有領事館才真正配得上為國際化城市。一家企業在海外設立地區總部，通常會選擇在經濟活躍、靠近本國使領館的大城市。廣州作為廣東省的首府，自然成為多國在華南地區設立領事館的首選，領區也涵蓋了鄰近的深圳。深圳沒有外國領館的話，意味着很難取代香港成為國際大都市。這是深圳吃虧的地方，也是香港幸福的地方。