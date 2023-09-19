激濁揚清：在中美之間難兩全其美

日媒最新民調結果顯示，首相岸田文雄領導的內閣支持率跌至25%，較上月跌一個百分點，連續3個月處於危險界線。岸田雖已祭出內閣改組招數，惟始終沒有洗心革面，離告老歸田恐不遠矣。

岸田內閣之所以不為民眾支持，原因眾多，民眾除了不滿政府應對物價上漲表現欠佳，亦因當局推動擴大國民身份證的使用，或會出現個人訊息洩露與系統風險一事，感到擔憂；當然，執意排放福島核污水入大海，並對國民反對聲音置若罔聞，亦是令國民對這班政客反感度累積的主要原因。在日本政壇，若內閣支持率低於30%，往往被輿論視為進入了危險界線；當支持率跌破20%，更會被認為是陷入下台區域。觀乎岸田內政辦不好，外交也打困籠，暫時的確看不到有何能力可以瞬間討回民眾歡心。

岸田起用被指是「親台派」的木原稔取代濱田靖一；外務大臣改由上川陽子上台，被指是「親華派」的林芳正退場，能修好對華關係的空間被收窄。看木原稔表示對中國快速強化軍備及海上擴張深感憂慮，必須在所有層面應對；上川陽子說與中國坦誠對話非常重要，會與北京保持接觸對話，重申建立具建設性和穩定的對華關係。很明顯，日本的對華政策在走鋼線，既想為美國演好「亞洲區首席小弟」角色，又想從對華貿易中獲益，世上沒有這麼兩全其美的事。

要日本在對華政策上覺醒具有一定難度，皆因日本可說是老美上世紀已布下的制華大棋，借助日本侵華的民族仇恨，加上釣魚島問題，另加《美日安保條約》，將日本收得貼貼服服，讓中日兩國關係長期緊張，甚至永遠不能真心和平友好。話說回來，日本有「一年一相」之譏，岸田就算相位不保，其實也不是甚麼令人意外之事。