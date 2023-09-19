橫眉冷看：今日扶桑非明日中國

西方世界突然掀起風潮，紛紛「唱衰」中國，就連不少經濟學權威都來湊熱鬧，說中國崛起之路，可能已經走到尾聲，今日的日本，可能就是明日的中國。其實，國運興衰與世情變化，往往不獨是經濟與社會學的問題，而是哲學問題，甚至關乎陰陽變化。

中國哲學講求剛柔之道，相信物極必反，世界上從沒有長勝的將軍。這種道理涵蓋萬事萬物，大至國運地運，小至市況起伏及一個團體的成敗興衰，亦是如此。以香港股市為例，恒生指數在2018年1月26日升到歷史最高位，本欄則在當年的1月18日，敬告讀者要小心走避，題目是「切勿跟風亂買」，結果恒指就在9天後轉升為跌。筆者沒有水晶球，也不是股市專家，當年能夠及時拉響警號，是因為眼見恒指連升10多天不喘氣，破盡歷史紀錄，此事太不合常理，明顯是大戶在推高派貨。

古人云：「人失常則妖興」，不論人事、物事，只要偏離常道，定然其禍立至。在2019年之前，本欄也曾不斷提醒，香港泛民主派即將走入絕路、本地消費旅遊業的好運已經走到盡頭，其中所用者，亦是「失常而妖興」的道理。

上世紀90年代，日本的經濟為何突然崩壞？那是因為市場過分狂熱，已經失卻常性。當年東京的地價漲到上天，絕非今日的香港和北京可比，據說若然將日本王宮的土地賣出，價值竟然抵得上半個美國，這便叫不合常情。所謂「物壯則老」，小日本盛極而衰，乃是必由之路。

今日的中國可不同，中央領導層全盤擘劃，一旦市場失序，馬上撥亂反正，更不會盲目求滿求全。只要不讓物至其極，又何懼會物極而反？