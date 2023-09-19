強詞有理：美自暴其短

兵者，凶器也。無人機在俄烏戰爭中大派用場，甚至有一種觀點認為，誰擁有最智能、最致命的無人機，誰就能佔得上風。也許正是基於這種考慮，美國軍方計劃兩年內在全球部署上千個無人機艦基地，目的是嚇阻軍事對手不敢輕舉妄動。五角大樓放言，這項計劃不必增加經費，也不必成立新的機構，而是利用現有的資金與編制，加速擴大生產規模與武器交付，從而更快獲得軍事優勢，讓美軍比潛在競爭對手「更難規劃、更難打擊、更難擊退」。

這裏所指的潛在競爭對手是誰，不問可知，美軍無非想通過大量部署無人機來嚇阻解放軍這個主要對手，但他們似乎忘了，中國正是無人機製造和供應大國，佔全球市場比例超過70%。雖然出口以民用無人機為主，但部分性能優越，價廉物美，只要稍加改裝就可用於軍事。美國無人機的零部件主要也從中國進口，美軍想跟解放軍比併無人機，豈不是自暴其短？

澳洲戰略政策研究所（ASPI）日前發表報告，指中國在約80%關鍵領域的科研領先全球，其中就包括高超音速及無人機領域。而美國軍方一張外洩的中美海軍軍力對抗圖表更顯示，中國艦艇製造能力是美國的232倍。這個數據當然不可全信，中國造船產能主要是指民用船隻，而不是軍用艦艇。但中國工業門類齊全，製造能力傲視全球，造艦如下餃子，則是不爭的事實。美國軍方也不得不承認，不僅軍艦產能明顯低於中國，美國在無人機領域的生產效率也遠遠落後。

說到底，現代戰爭既鬥實力，也鬥消耗，誰的製造業更齊全更發達，誰就能贏得最後勝利。正如鄧小平曾經指出，打仗就是打鋼鐵。意思很簡單，打仗消耗的就是鋼鐵。在俄烏戰爭中，雙方都為炮彈短缺而頭痛，美西方固然耗盡庫存，俄方也只能向北韓求援，不就是因為雙方鋼鐵產能不足嗎？當今世界只有中國鋼氣十足，鋼鐵產量佔全球超過一半，比美國多了足足12倍，所以，中美相安無事最好，否則一旦打起來，美國絕對消耗不過中國。尤其是無人機領域，中美差距可不是一點點而已。

這不是妄自尊大，而是人人皆知的事實。美軍整天耀武揚威，狂妄叫囂，擺出隨時準備一戰的姿態，說穿了不過是裝腔作勢，這一招尚且嚇唬不了北韓，何況是中國。