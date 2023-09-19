坦言集：西方霸權

美國霸權是全方位的，政治軍事經濟金融文化教育，經上百年的發展都成了霸權的組成部分。英國替代西班牙、葡萄牙和荷蘭，美國替代英國，都在西歐霸權的系統之內，沒翻天覆地的轉變。因而美國霸權還承繼不少西歐列強歷史上遺留下來的影響。要推翻美國霸權，因此必然會碰到西方整體的反對、反抗。

兩次大戰德國與美國之爭，並沒有引發西方根本的變化，只是西方內部的權力爭奪。但是，當中國或西方以外的國家，包括一直未被西方接納的俄羅斯，要推翻美國霸權，便遭遇西方整體的反對。北約代表的是西方霸權，北約與美國是你中有我，但美國優先，美國與其他歐洲列強的矛盾來自美國優先。可相對俄羅斯中國，它們仍然是一致。非西方國家要擺脫西方幾百年的奴役、壓迫，便要與西方的歐洲列強（包括美國的歐洲以外的五眼聯盟）為敵。冷戰或新冷戰實際便是西方與非西方兩大陣營的對壘，或代表着非西方世界對西方霸權的反抗。

正因如此，幾百年的西方霸權是團結一致的，美國可以動員和控制整個西方國家集團，北約輕易地成為西方霸權的軍事組織，由美國帶領指揮。不過，北約以外，俄羅斯在蘇聯解體之後，沒法組織區域國家集團與之對抗。烏克蘭戰爭便清楚地顯示出西方的團結，和非西方的散漫不成氣候。中國之公開宣布不與俄羅斯結盟，對比美國為首的五眼聯盟，二者差別巨大。

在西方霸權二、三百年的淫威底下，在美國霸權的公開挑釁威脅下，非西方的大國還是不敢公開結盟與之抗衡。上海合作組織、金磚國家組織、G77，以至其他區域組織可說代表非西方國家的結社，離不結盟運動不遠。結社式的合作已超越貿易協議，但與美國為首西方霸權的軍事政治經濟金融文化教育綜合體的組織性相差極遠。非西方國家對西方霸權仍然是單打獨鬥，心存畏懼。

烏克蘭戰爭可能是轉變的開始。俄羅斯面對滅國威脅，不但獨力對抗北約，脫歐入亞，大有可能與受美國西方制裁最大的國家結盟合作，與伊朗、北韓聯合。中國也開始減少畏懼之心，與委內瑞拉合作，下一步會否與伊朗北韓加強關係呢？

美俄、中美、伊美、朝美之爭根本上是非西方對西方霸權的反抗。西方為一集體，非西方亦要團結一致。