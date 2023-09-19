政情：塌方堵塞南丫島 促政府加緊開路

經歷500年一遇嘅黑色暴雨，跟住又連日落大雨，本港多區出現水浸、山泥傾瀉，儘管已展開搶修同善後工程，但鄉郊唔少地區仍然「滿目瘡痍」，例如南丫島就有路段因塌方而封閉。議員陳學鋒話，雖然南丫島比較偏遠，相關工程會比較繁複，但都希望有關部門「着緊啲」，盡快安排維修整理咁話。

離島區區議員劉舜婷喺社交平台貼文，話南丫島索罟灣通往模達灣嘅道路，因斜坡發生山泥傾瀉而堵塞多日，加上斜坡頂有唔少巨石，令村民無法通行，嚴重影響日常出入。陳學鋒話呢條路係居民來往碼頭嘅主要通道，出現山泥堵塞令居民好唔方便，尤其係長者同坐輪椅人士，要去碼頭就更加麻煩。

陳學鋒指嚴重影響出入 此外，北角村沿岸斜坡有大量沙泥被雨水沖走，佢哋好擔憂如果未來幾日持續大雨，情況可能迅速惡化，影響附近民居嘅結構安全。至於相關民居會唔會因而需要鞏固房屋結構，陳學鋒就話啲樓係由居民自己起嘅，涉及到私人業權，目前暫且叫做安全，但希望當局可以加固斜坡，避免再遇天雨而加劇土壤流失。

雖然居民一般靠步行或單車，並無載人汽車，但運輸貨物就仰賴鄉村車輛。南丫島水務署往大坪村一段路塌山泥，經專業工程師勘察，認為唔適合鄉村車輛駛過，目前只容許行人使用。劉舜婷呼籲各鄉村車輛切勿使用該路段，直至土木工程拓展署完成維修為止。陳學鋒話唔單止模達灣條路，島上所有路段都要即時處理，同做好臨時加固，民政事務處工程部亦已經安排設置臨時通道，方便居民步行同輪椅人士通過，但未知幾時可以全面恢復，陳學鋒話希望當局可以盡快安排啦！

由於島上幾條主要道路需要善後，陳學鋒話模達灣受影響居民多逾百人，榕樹灣都有200至300人左右，人數都唔算少。佢又話雖然南丫島比較偏遠，但居民以老人家居多，所以希望有關部門可以「着緊啲」。