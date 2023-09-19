南亞兵毆劫2同鄉 逃捕炒車累街坊傷

逾10煞 利刀 鐵通 施襲 後巷搶2.5萬元現金 南亞兵團又作惡「累街坊」！前晚有兩名南亞漢相偕到油麻地消遣期間，突遭10多名持刀或鐵通的大漢撲出施襲，對方猛打一番，強搶約2.5萬元現金逃走，事主只好負傷報案。執法部門聞訊到場搜索，未幾在附近發現疑人駕駛的私家車蹤影，並且爆發「追逐戰」，對方在鬧市飛車逃走，過程中險象環生，最終在尖沙咀與另一私家車相撞，導致一名女子受傷。人員當場拘捕一名棄車逃走的巴基斯坦漢，以涉嫌「搶劫」等3罪將他拘捕，正追緝在逃人士歸案。

前晚8時許，執法部門接獲一名26歲南亞裔男子報案，指他與27歲同鄉男友人在油麻地佐敦道近渡船街一條後巷飲酒聊天時，突然被10多名南亞惡煞圍毆襲擊，對方分持利刀及鐵通朝他們揮打，趁亂搶走其友人約2.5萬元現金。執法人員奉召到場，作惡的南亞幫立刻望風而逃，各自登上兩輛私家車往油麻地及尖沙咀方向逃去。人員在場尋獲兩名事主，他們分別頭部及背部受傷，清醒由救護車送院治理。

分兩路飆逃 巴漢落車被制服 人員在附近一帶展開兜截，至當晚9時許，鎖定其中一輛懷疑涉案私家車的行蹤，於是上前要求對方停車受查。惟車上人士拒絕配合，反而沿路加速狂飆，強行在車流間左穿右插，執法車輛尾隨窮追，追逐至尖沙咀漆咸道南及麼地道交界時，私家車司機懷疑急中生亂，見到前方另一輛私家車因應路況收慢，響號催促對方讓路不果，竟然直撞其車尾。

消息指，可疑車上有一名男子跌跌撞撞逃出車外，嘗試徒步逃走，最終在金馬倫道及漆咸道南交界被制服。疑人雙手反鎖手銬，隨即被押上執法車輛，人員經初步調查後，以涉嫌「搶劫」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「狂亂駕駛」拘捕該名持香港身份證的21歲巴裔男子，他已被扣留調查。另一方面，捱撞私家車載有一家3口，車上一名姓陳（45歲）女乘客腰部受傷，需要送醫。