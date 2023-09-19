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麵店冧招牌幸無人傷

麵店招牌墮至唐樓出入口。 麵店招牌墮至唐樓出入口。
麵店招牌墮至唐樓出入口。
【本報訊】昨日早上時分，網上流傳相片，顯示佐敦白加士街一間麵店，招牌懷疑由高處墮下，跌在旁邊唐樓出入口位置，相信事件中無人受傷。據了解，職員返回後發現招牌墮下，已通知負責人返回處理。
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