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麵店冧招牌幸無人傷
麵店招牌墮至唐樓出入口。
【本報訊】昨日早上時分，網上流傳相片，顯示佐敦白加士街一間麵店，招牌懷疑由高處墮下，跌在旁邊唐樓出入口位置，相信事件中無人受傷。據了解，職員返回後發現招牌墮下，已通知負責人返回處理。
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