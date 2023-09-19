非禮兩女監考 DSE男監考判感化一年

【本報訊】一名男子今年4月在將軍澳一所中學監考DSE英文科閱讀卷期間竟施以「鹹豬手」，在枱底撫摸旁邊女監考員的大腿。之後在休息期間重施故技，再觸碰另一女監考員大腿。被捕男監考員早前承認兩項非禮罪，昨日在觀塘裁判法院接受判刑。被告沒有律師代表，自行求情表示已經知錯，承諾會改過。裁判官考慮案情、報告建議及被告認罪，判他接受12個月感化令。

摸事主大腿近半分鐘 涉案24歲被告葉天朗，現報稱無業。他被控於2023年4月21日，在將軍澳一所中學的兩個課室內，分別非禮女子Ｘ及Ｙ。案情指，Ｘ、Ｙ及被告屬於3所不同學校，互不認識。事發當日，3人同獲安排到涉案學校，監考中學文憑試英文科卷一考試。

當日早上8時許，當考試正進行時，被告與Ｘ並肩坐在課室前方一張長桌後，期間被告把左手放在Ｘ的右大腿約30秒，Ｘ試圖躲避，但被告沒理會，並捏Ｘ右臂及握Ｘ的手指。同日早上9時許，被告及Ｙ獨處另一課室休息期間，被告將右手放在Ｙ的左大腿外側並向上掃，過程維持約一秒。兩名女事主翌日向試場主管報告，事件交執法部門處理。案件編號：KTCC 1466/2023