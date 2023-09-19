中環地盤墮吊船 兩男工送院

【本報訊】中環發生工業意外。現場是美利道二號一個建築地盤，昨午2時許，兩名分別姓雷及姓梁（俱48歲）男工人在上址28樓進行升降機建造工程，二人工作時乘坐的吊船突然墮下。據悉，雷男懷疑無佩戴安全帶，連人帶吊船急墜落地，梁則獲安全帶保護，避過墮樓一劫。

其中一人疑無佩戴安全帶 救援人員接獲工友報案到場，立刻安排報稱頸痛、四肢擦傷的梁男送院，同時設法拯救被困的雷男，花近45分鐘才將他救出。雷仍然清醒，其盆骨及手部受傷，送院時要戴上頸箍和氧氣罩，其後留醫深切治療部。執法部門封鎖現場調查，勞工處亦有派員到地盤了解，初步相信事件無可疑，列作「工業意外」跟進。

涉事地盤前身是美利道停車場，現為恒基地產的商業項目「The Henderson」，預計今年落成。集團發言人回應事件，對兩名被捲入意外的電梯承辦商工人表示深切慰問。發言人續指，從總承辦商初步了解得知，發生事故的升降機槽內的工作平台乃外判電梯公司的作業工具，電梯公司現正研究意外發生原因。集團於事發後已經有負責項目主管在地盤現場及醫院跟進。

工業傷亡權益會在社交網站發文講述事件，指吊船出事時疑位於升降機膽，該會對事故感震驚，要求勞工處徹查原因，並公布調查結果，避免同類意外發生。