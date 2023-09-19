招標合約瞞親戚關係 郵政前員工涉行為不當

香港郵政一名前助理總經理被指於在職期間，就一個預算約500萬元的項目合約進行招標時，向香港郵政隱瞞利益衝突，即其中一間投標公司的營運者是他的親戚，最終該公司中標並取得合約，最終被廉政公署拘捕，被控一項藉公職作不當行為罪。被告昨於區院否認控罪，控方開案陳詞指，被告被捕後曾指出，認為他並非政府人員，亦不知其親戚的公司會否中標故沒有申報。他再稱知道應作披露，但因其「人性弱點」沒有這樣做。

被告鄭俊傑（45歲），案發時為香港郵政助理總經理，被控2016年8月1日至2018年12月11日期間，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

認為自己並非政府人員 控方開案詞指，被告受僱於EDPS Systems Limited（下稱EDPS）。EDPS 以定期合約方式，向香港郵政電子服務發展組提供人力資源服務，被告按相關合約被視為政府僱員，並受包括有關避免利益衝突及接受利益的公務員指引及通告所約束，至案發時其職位為助理總經理。

香港郵政於2016年年中推出「重建香港郵政網上購物平台」，並以投標方式甄選項目承辦商，被告負責評估該項目的預算開支，以及擬備招標文件等。泰美商業科技有限公司（下稱泰美），屬其中一間競投涉案項目的公司，其董事是周靄儀及周靄琳，周靄儀丈夫張健恒為營運總監，周氏二人為姐妹，且與被告是表姐弟關係。

案發時被告曾向其下屬，提供周靄琳名片，着對方聯絡泰美。被告曾就泰美在香港郵政的簡介會上表現，向周靄琳提出意見，並要求周提出該項目開支的粗略預算為200至300萬元。

指因人性弱點而無披露 香港郵政就該項目的預算為約500萬元，泰美最終獲判該項目合約。廉署於2018年年中接獲投訴，指被告與周等人有親屬關係，涉利益衝突，被告及後被捕。警誡下被告稱未有作披露，是因為他認為自己並非政府人員，泰美亦未必會中標。他又指當泰美競投合約時，他應該作出披露，但基於他的「人性弱點」而沒有這樣做。案件編號：DCCC 1136/2021