過剩月餅捐基層 延續祝福

【本報訊】中秋節將至，親友和企業間均會互贈月餅表心意，但當收到過多月餅時，不少人會棄置造成浪費。有關注食物浪費、拯救剩食的食物銀行推出月餅捐贈計劃，昨日起於全港設逾18個收集點，接收月餅並轉贈予基層家庭分享祝福。

樂餉社表示，當月餅口味不符市民意願或過剩，不少人會選擇棄置。有環團推算去年港人丟棄超過300萬個月餅，造成浪費。該會指大量月餅被送至堆填區的同時，很多基層市民難以負擔一日三餐，更遑論購買月餅應節，令人無奈，因此舉辦活動，鼓勵市民及早將多出來的月餅捐贈予慈善團體，惜食助人，不予堆填。

惜食助人 設逾18收集點 樂餉社續指，於過去5年便「拯救」超過8萬個月餅，並於中秋節期間轉交逾100間慈善機構。今年再於全港各區設立了超過18個收集點，於下周一（25日）或之前接收月餅，並與逾50個企業及團體接收月餅或月餅券。該會提醒，所捐贈的月餅需要適合室溫儲存、有包裝及未開封；並列明到期日及生產商，變相市民不能捐贈冰皮或雪糕月餅。