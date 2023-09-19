九巴愛心站牌贈悉尼安老院 溫暖長者

【本報訊】九巴近年捐贈「愛心巴士站牌」予安老院舍，以協助治療患有認知障礙症的長者。最新的愛心站牌近日越洋，落戶至悉尼一所安老院。俗稱「波板糖」的巴士站牌設計深入民心，紅色圓形為圖案，將路線號碼展示在中心白色方格上。有長者指，站牌重現眼前，猶如身處香港，能夠緬懷昔日美好時光。九巴目前先後向逾20間本地及海外院舍捐贈愛心站牌，共逾2,000名長者受惠。

8號線寓意吉利 九巴去年首次將愛心站牌越洋捐贈至澳洲墨爾本一所護老院後，今次再向位於悉尼的華人服務社高齡頤養院捐贈站牌。捐贈的8號線巴士站牌，取材「8」號數字在華人社會帶有吉利的象徵，其路線亦設定為長者較熟悉及深刻的香港地標，包括尖沙咀碼頭、九龍公園、裕華百貨、廟街、九龍寨城公園等。

患有認知障礙症的長者當感到焦慮和不安，熟悉的物件能有助穩定情緒和避免游走。華人服務社主席周波表示，巴士站牌令住院長者有重回舊地的感覺，亦可令患有認知障礙症的長者在安全及輕鬆的環境下得到更有效的治療。