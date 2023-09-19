東呼即應：十四鄉5線傳城巴獨攬 街坊：未符乘客利益

東呼即應 落區聽民意 向運輸署提三大質疑 新發展區的交通配套，對居民而言是重中之重，本報收到消息指運輸署計劃將西貢十四鄉5條新巴士線，全部批予城巴營辦，地區人士直指城巴不諳該區運作，亦有居民指城巴在新發展區的「往績」並不理想，質疑運輸署將新線批予城巴存在錯判，更憂慮演變成「皇后山翻版」。本報曾多番報道粉嶺皇后山交通配套情況，當中九巴加強早上繁忙時間服務，為居民節省寶貴車程；反而獲多條直出市區巴士線的城巴，對居民訴求愛理不理。如今十四鄉居民憂慮或面對皇后山的同樣困境，向《東呼即應》求助盼反映心聲。《東呼》團隊旋即訪問不同地區人士，傾聽民意，就讓政府辦不了的事，東方一呼，各界即應。

恐淪「皇后山翻版」頻脫班 新界居民搭車難，入伙逾兩年的粉嶺皇后山可謂近年的「佼佼者」。不少該區居民批評巴士線班次疏落、頻頻脫班令出行大失預算，當中由城巴營辦的79P線首行當日，已經出現甩轆情況。皇后山邨社區主任胡景鵬指，該班車（79P）遲了20多分鐘才到達，後來才知是司機可能行錯路線，認為城巴需要改善預警或通報機制。相關事件亦曾有北區區議員提案，要求巴士公司檢視新路線車長訓練及脫班問題。

「新手」公司營辦 難予信心 皇后山城巴行錯路問題言猶在耳，未來恐怕多一個地方成為「皇后山翻版」，消息指運輸署將十四鄉新增的5條巴士線，全數批予城巴。處理十四鄉事務多年的西貢北約鄉事委員會主席李耀斌認為，以往覆蓋新界及九龍行駛路線的多是九巴，村民大多亦是乘搭九巴，地區上九巴線路已遍布各區；若開新線假如是九巴的話，調配上可能較簡單直接，在轉乘方面亦會較方便。若是同一間公司，無論是城巴或九巴，轉乘及票價各方面都會較易處理，令居民得益會多一些。

事實上，十四鄉公共交通多年來，都依靠九巴和小巴出入，大家彼此熟悉對方，無論地區人士或村民，都不理解運輸署不找熟悉區內情況的九巴營辦，反而要批予「新手」公司經營。也有居民擔心西沙路一帶愈來愈多居民入住，憂慮城巴沒足夠車隊應付突發情況，難以迅速反應，令村民搭車難上加難。其實，當局絕對可以借鏡皇后山的經驗，探討新巴士路線投標制度上可以改善之處，特別是要做好規劃，首要考慮公眾利益，其次是巴士服務營辦商的整體資源分配，服務承諾和營運能力表現。

就十四鄉居民的困境而言，《東呼即應》向運輸署提出三大質疑，其一是若傳聞屬實，究竟運輸署有何評審準則，為甚麼劣迹斑斑的營運商不受懲罰，反而可以多次獲「獎勵」中標；其二， 當局如何處理巴士班次疏兼脫班問題；最後是有批評指中標的巴士公司，根本不適合營運這數條巴士線，質疑運輸署如何保障乘客利益。惟在截稿前，署方仍未回覆有關質疑。

九巴擬推優惠 月票半價 據了解，九巴考慮在十四鄉提供的乘車優惠，包括與其餘超過100條九巴路線、龍運路線、小巴路線，在港鐵馬鞍山站和烏溪沙站的轉乘優惠，傷健人士在星期日及公眾假期免費乘車，與其同行成人周日半價，長者和小童周日在兩名成人陪同坐車下免費等。十四鄉區內居民購買九巴月票半價，區內安裝九巴優惠站，拍卡後乘坐九巴享有優惠。

更重要的是，十四鄉位處海邊與山嶺之間，與大自然融合。而九巴目前擁有82部純電動巴士，若然成功中標，將會安排雙層電動巴士，行駛十四鄉路線，更適合當區綠色怡人的環境。

《東呼即應》亦就此事向城巴查詢，城巴發言人表示已作詳細調查，並回覆區議會在內的持份者，同時就上述個別事件為顧客帶來不便致歉；城巴強調已聯絡有關車長，並就事件作適當處理。

粉嶺皇后山的巴士站外面長現人龍。 東網睇片教學 一撳即睇 若然九巴成功中標，將會安排雙層電動巴士行駛十四鄉路線。 東呼即應爆料熱線