23件國家一級文物 三星堆展覽 下周三開幕

【本報訊】即將於下周三公開展覽的三星堆珍貴文物展的展品成功從四川兩間博物館運抵本港。香港故宮文化博物館指，本地布展團隊與四川團隊已開箱，並點交、檢查及安裝展品，包括一級文物「青銅二號神樹底座」。

故宮文化博物館昨日表示，特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」的珍貴文物展品，已從四川廣漢三星堆博物館及成都金沙遺址博物館安全運抵，並且率先開箱4件珍貴文物，包括1986年出土的國家一級文物「青銅二號神樹底座」。另外3件珍貴文物為首度在四川省外展出、2020至2022年出土的「銅虎頭龍身像」、「金面罩」以及「青銅大神獸」。

距今至少2600年 其中，尾部上翹的「虎頭龍」是三星堆目前所見最高的動物造型青銅器之一，高75.5厘米。三星堆出土約十件金面罩，以是次展出的「金面罩」最大，重約 350 克，黃金成分佔85%。「青銅大神獸」為三星堆迄今發現的最大、高98厘米、長104厘米及寬39厘米的青銅神獸。

館方提到，是次展出的120件青銅器、玉器、金器及陶器，出土自成都平原地區的三星堆、金沙和寶墩等遺址、距今2,600至4,500年，當中有23件屬國家一級文物。

展覽將於下周三（27日）至明年1月8日開放予公眾欣賞，成人門票票價為150元，而由於預計十一長假期將有大批市民及訪客參觀，博物館將於10月3日原定的休館日將繼續對外開放。