油塘工廈改建過渡屋 提供166單位

【本報訊】今屆港府為「追落後」，正加大公營房屋供應，過渡性房屋單位更是「力谷」供應量，連空置工廈都不放過。根據當局向觀塘區議會提交的文件顯示，首個工廈改建而成的過渡性房屋項目「光廈」，將座落於油塘東源街一號的大業織造廠工業大廈。經改裝後可提供166個單位，容納約560人，每層26至28伙，預計明年首季展開工程，並料第3季完工。

改名「光廈」 明年初動工 該過渡性房屋項目是由非政府機構「要有光」獲業主以象徵式租金，將大業織造廠全幢租予機構營運過渡性房屋之用，並改名為「光廈」；並獲房屋局於去年12月批准撥款約9,130萬元，將6層高工業大廈改建。由於將依據原有的工廈圖則改建，令項目大部分均為長形單位，每個單位內將附設洗手間、浴室和煮食空間，另每層亦設至少兩個公共空間，讓日後入住的居民共同使用。

根據文件指出，該項目預料營運不少於5年，營運機構已諮詢相關政府部門，項目將不設停車位。該項目位置近港鐵油塘站，而香港房屋委員會轄下的商場「大本型」亦設有巴士總站，有多條路線可供選擇往返其他地區。機構料當區交通可便利居民出入，亦不會對鄰近路面交通構成額外影響。